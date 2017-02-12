دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أشاد الداعية الإسلامي، عدنان إبراهيم، بالعالمة السعودية، غادة المطيري، لافتا إلى أنها حققت إنجازات وبراءات اختراع على مستوى عال وعلى الصعيد العالمي.

وقال إبراهيم في تقرير نشر رابطه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "إن الطب اليوم سيكون غير الطب الذي نعرفه قبل المطيري.. عندما تصفحنا موقع التواصل الاجتماعي لنعرف عدد متابعي أبحاث واكتشافات هذه العالمة العربية تبين أن هناك 2000 مشاهدة أو 3000 مشاهدة لكل الفيديوهات التي تتحدث عن إنجازاتها وبعض التعليقات تتحدث من قبيل: تبا لعلمها.. تبا لاختراعاتها. أين نقابها؟ أين حجابها؟"

وأضاف إبراهيم: "هناك مشايخ ورجال دين من جنس بعض الناس ولا أريد أن اعطيهم وصفهم الحقيقي، وهم من يقولون أن من يرسل ابنته لكي تدرس في الخارج من غير محرم هو ’ديوث‘ وهم انفسهم كانوا ضد الابتعاث الخارجي بقصد الدراسة حتى بالنسبة للذكور أيضا."

وتابع الداعية الإسلامي قائلا: "ها نحن اليوم أرسلنا غادة المطيري وأفادت العالم أجمع.. لو أنك لست عربية أو تنتمين لدولة أخرى لكان العالم أجمع سمع بك وباكتشافاتك.."

وتتخصص العالمة السعودية بطب "النانو" وتشغل منصب رئيسة مركز "اكسيلانت ان نانوميديسن" بجامعة سان دييغو.