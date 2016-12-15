دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دافع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن لاعبه الأرجنتيني ماركوس روخو، واصفا إياه بـ "اللاعب النظيف"، وذلك بعد أن وصفه مدرب نادي كريستال بالاس، آلان باردو، باللاعب العنيف، عقب مباراة الفريقين التي أقيمت، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما عبر عن رأيه باللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وتحدث عن سبب غضب الإنجليزي واين روني بعد استبداله.

وعند سؤاله من قبل أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي تبع المباراة عما إذا كان يجب عليه التحدث مع روخو بسبب تدخلاته العنيفة، خصوصا بعد تدخله العنيف أمام كريستال بالاس، أجاب مورينيو: "أعتقد أنه يقدم مستوى استثنائيا وهو لاعب نظيف"، حسب تعبيره.

وأضاف المدرب البرتغالي: "هو يلعب باندفاع لأن هذه هي طبيعته، فهو أرجنتيني، كما أنه عاطفي ولكنه نظيف في لعبه، وبما أنني لم أعلق على تدخل ديفيد لويز على مروان فيلايني، وداني روز على ميختارين، لن أعلق على هذا التدخل".

وكان روخو قد قام بتدخل عنيف على أحد لاعبي كريستال بالاس، ليقوم حكم المباراة بتوجيه بطاقة صفراء له، ما أثار غضب مدرب ولاعبي أصحاب الأرض الذين كانوا يطالبون بطرده.

أما عن إبراهيموفيتش، أكد مورينيو أنه "قد لا يكون الصفقة الأفضل، ولكنني أعرف شخصيته جيدا، فهو يمتلك الحماسة والشغف، كما أنه يمتلك الجودة اللازمة، وقد كنت أعرف أنه سيقدم ما يقدمه الآن مع الفريق"، حسب تعبيره.

وأضاف: "كما قلت، إنجلترا ليست المكان المناسب لقضاء العطلات، فعندما يريد لاعب ثري يمتلك مسيرة كروية مميزة، قضاء عطلة فإنه لا يأتي إلى إنجلترا"، وتابع "إنك تأتي إلى إنجلترا إذا أردت أن تلعب في أصعب الدوريات في العالم، وأن تثبت قدراتك وأعتقد أن قراره بالقدوم إلى هنا كان مبنيا على ذلك، وأنا سعيد بتسجيله للأهداف وقيادة الفريق"، حسب تعبيره.

وعند سؤاله عن سبب غضب اللاعب الإنجليزي واين روني عند استبداله أكد "الإسبيشال وان" أن روني كان غاضبا من حكم اللقاء الذي لم يحتسب ركلة جزاء لفريقه وليس من استبداله.

يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد فاز على كرستال بالاس على أرضية ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد، إذ سجل إبراهيموفيتش هدف الفوز في آخر دقائق المباراة، ليصبح اليونايتد على بعد ثلاث نقاط من المركز الخامس وست نقاط من المركز الرابع المؤهل للدور التمهدي لبطولة دوري أبطال أوروبا.