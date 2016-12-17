دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيخوض نادي روما مباراة قمة أمام نظيره يوفنتوس، السبت، على أرضية ملعب "يوفنتوس أرينا" في مدينة تورينو الإيطالية، في مباراة سيحاول فيها أصحاب الأرض الحفاظ على الصدارة في وقت سيسعى فيه الضيوف للاقتراب من حامل اللقب وتهديد زعامته لدوري الدرجة الاولى الإيطالي.

ويتقدم "اليوفي" بفارق أربع نقاط عن روما، إذ يملك 39 نقطة في رصيده بعد انقضاء 16 جولة من "الكالتشيو" إذ يسعى أبناء تورينو لتحقيق لقبهم السادس على التوالي.

من جانبه، يسعى فريق العاصمة بقيادة مدربه الإيطالي لوتشيانو سباليتي، إلى الاستفادة من عودة نجمه المصري محمد صلاح لتشكيلة الفريق الأساسية واقتناص فوز هام من أصحاب الصدارة.

وكانت قد شهدت آخر خمس مباريات جمعت الفريقين، ثلاث انتصارات ليوفنتوس مقابل انتصار وحيد لروما كان في أغسطس/آب من عام 2015، وتعادل وحيد، حدث في مارس/آذار من نفس العام.

يمتلك ذئاب العاصمة الإيطالية أقوى هجوم في الدوري حتى الجولة 16، إذ نجحوا في تسجيل 36 هدفا، في حين يمتلك يوفنتوس أقوى خط دفاع في الدوري إذ لم تستقبل شباكه سوى 14 هدفا.

وستشهد المباراة صراعا خاصا بين المهاجم البوسني لروما، إيدين دزيكو، ونظيره الأرجنتيني، غونزال هيغواين، مهاجم يوفنتوس، إذ سجل الأول 12 هدفا في الدوري حتى اللحظة، في حين هز ثاني شباك الخصوم في تسع مناسبات، في وقت يمتلك فيه صلاح ثمانية أهداف.