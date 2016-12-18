دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق نادي يوفنتوس لقب بطل الشتاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعد تغلبه على ملاحقه المباشر، روما، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "يوفنتوس" في مدينة تورينو الإيطالية.

وسجل الهدف الوحيد لفريق السيدة العجوز، اللاعب الأرجنتيني غونزالو هيغواين عند الدقيقة 14، بطريقة مميزة، ليثبت مجددا أنه من أفضل المهاجمين في عالم كرة القدم.

وقدم روما شوطا ثانيا مميزا إذ حاصر أصحاب الأرض في مناطقهم ةشكلا خطورة على مرماهم في عدة مناسبات لكن أبناء العاصمة الإيطالية فشلوا في هز شباك الحارس الأسطوري، جيانلويجي بوفون.

وصل يوفنتوس بهذا الفوز إلى نقطته رقم 42، ليبتعد في الصدارة بفارق سبع نقاط كاملة عن روما، الذي تجمد رصيده عند النقطة رقم 35.

وبهذا الفارق، نجح أبناء تورينو في التتويج بلقب أبطال الشتاء (لقب معنوي يمنح للفريق الذي ينهي الجزء الأول من الموسم وهو متصدرا) وذلك مع تبقي مباراتين في القسم الأول من الموسم الكروي للـ "كالتشيو".

شاهد هدف هيغواين: