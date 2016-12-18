دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق ريال مدريد لقبه الثاني في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية وذلك بعد فوزه على كاشيما أنتلرز الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في اليابان، وذلك بفضل الثلاثية التي أحرزها البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي أصبح أول لاعب يحرز "هاتريك" في نهائي هذه البطولة بنسختها الجديدة.

وتقدم الريال أولا عند الدقيقة التاسعة عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لكن الفريق الياباني فاجئ أبناء العاصمة الإسبانية، بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة 44 عبر اللاعب غاكو شيباساكي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، قلب أبناء "الساموراي" الطاولة على الريال، حين سجلوا هدف التقدم عند الدقيقة 52 عبر شيباساكي نفسه، ولكن رونالدو رفض أن يخسر فريقه هذا اللقب، ليسجل هدف التعادل لملوك مدريد عند الدقيقة 60 من علامة الجزاء، ليحتكم الفريقان للأشواط الإضافية.

لم يكتفي "صاروخ ماديرا" بهدف التعادل، بل ظهر في الشوط الإضافي الأول، إذ سجل هدف التقدم لفريقه، عند الدقيقة 98، قبل أن يعود هو نفسه ويطلق رصاصة الرحمة على الفريق الياباني عند الدقيقة 104، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مدريدية مقابل هدفين لكاشيما.

من جانبه، قدم الفريق الياباني مستوى مذهلا في المباراة، إذ فاجأ المتابعين وأحرج أبناء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لكن الحظ لم يحالفه في ترجمة جميع الفرص التي أتيحت له إلى أهداف.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يحرز بها الفريق الملكي لقب هذه البطولة بنسختها الجديدة والتي انطلقت عام 2000، بعد توقفها لمشاكل في التمويل، في وقت حقق فيه الفريق الملكي خمسة القاب في هذه البطلوة بجميع مسمياتها.