دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح برشلونة ضيفه إسبانيول برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "كامب نو"، وذلك في ديربي إقليم كتالونيا الذي لعب ضمن مباريات الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وتقدم أصحاب الأرض أولا عبر النجم الأوروغوياني لويس سواريز، عند الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأول في إقليم كتالونيا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عزز سواريز نفسه تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 67، بعد مراوغة خيالية من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يسدد الكرة ويصدها حارس إسبانيول ثم ترتد لسواريز الذي سجل الهدف الشحصي الثاني له في المباراة.

ولم تمض سوى ثلاث دقائق على هدف سواريز، حتى عاد ميسي وراوغ ثلاثة لاعبين من الفريق الخصم ومرر الكرة للظهير الإسباني الأيسر جوردي ألبا، الذي سجل بدوره الهدف الثالث للعملاق الكتالوني.

وقلص اللاعب الإسباني ديفيد لوبيز الفارق لإسبانيول عند الدقيقة 79، قبل أن يتوج البرغوث الأرجنتيني مجهوده في المباراة بتسجيله الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة برباعية مقابل هدف واحد، لصالح برشلونة.

وبهذا الفوز، وصل أبناء المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى نقطتهم رقم 34 ليصبحوا على بعد ثلاث نقاط من المتصدر ريال مدريد، مع تبقي مباراة مؤجلة للأخير أمام فالنسيا.

يذكر أن ميسي وسواريز باتا يتقاسمان ترتيب الهدافين بـ12 هدفا لكل منهما، مبتعدين بفارق هدفين عن اللاعب البرتغالي لريال مدريد، كريستيانو رونالدو.