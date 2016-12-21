دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أسبوع شهد العديد من الأحداث المميزة في عالم الرياضة، نستعرض لكم أجمل وأغرب اللقطات التي أخذت من الأحداث الرياضية التي أقميت حول العالم خلال الأسبوع الماضي.

ويمكنكم مشاهد هذه اللقطات بالضغط على معرض الصور أعلاه.