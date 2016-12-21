يا لها من لقطة! أجمل صور الرياضة خلال الأسبوع الماضي
يا لها من لقطة! أجمل صور الرياضة خلال أسبوع
رياضة آخر تحديث الأربعاء, 21 ديسمبر/كانون الأول 2016; 07:51 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أسبوع شهد العديد من الأحداث المميزة في عالم الرياضة، نستعرض لكم أجمل وأغرب اللقطات التي أخذت من الأحداث الرياضية التي أقميت حول العالم خلال الأسبوع الماضي.
ويمكنكم مشاهد هذه اللقطات بالضغط على معرض الصور أعلاه.
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