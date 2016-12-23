دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب جاسم بن حمد التابع لنادي السد في العاصمة القطرية، الدوحة، "كلاسيكو" الكرة الإيطالية بين يوفنتوس وميلان، الجمعة، في مباراة كأس السوبر الإيطالي، والتي تقام للمرة الأولى في على أراضي دولة عربية.

فبعد تتويجه بلقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي وبطولة كأس إيطاليا، يسعى يوفنتوس لتحقيق لقبه الاول خلال موسم 2016/2017 بهزيمة الميلان والتتويج ببطولة كأس السوبر والتي توج بلقبها العام الماضي بعد فوزه على لاتسيو في الصين.

من جانبه، يسعى وصيف الكأس في الموسم الماضي، الميلان، إلى تحقيق لقبه الأول في هذه البطولة منذ عام 2011، والسابع في تاريخه ليعادل رقم اليوفي، صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بهذا اللقب.

وعلى مستوى المواجهات المباشرة بين الفريقين، فسيحاول "الروسونيري" تحقيق الفوز الثاني على التوالي على فريق السيدة العجوز، بعد التغلب عليه في المباراة التي جمعتهما هذا الموسم في "الكالتشيو" بهدف نظيف، لينهي بذلك سلسلة خمس هزائم متتالية تلقاها على يد يوفنتوس.

وتعد هذه المواجهة بمثابة كلاسيكو الكرة الإيطالية، وذلك لأنها تجمع بين أكثر فرق إيطاليا بتحقيقا لألقاب الدوري، وهو يوفنتوس بـ32 لقبا، بأكثر الفرق الإيطالية تتويجا بالألقاب الأوروبية، الميلان، بسبعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يلتقي الفريقان في مباراة كأس السوبر الإيطالي بعد نسخة عام 2003 والتي توج بلقبها اليوفي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

توقيت المباراة: الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش