دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دفع "الحنين إلى الوطن" اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، للعودة إلى الجزيرة التي ينتمي إليها، جزيرة ماديرا البرتغالية، لقضاء عطلة أعياد الميلاد، وذلك بعد أن توج مع فريقه ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في اليابان في منتصف شهر ديسمبر الجاري.

وكتب النجم البرتغالي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "إنه عيد الميلاد... من يشعر بالحنين إلى الوطن في هذا الوقت من السنة"، حسب تعبيره.

وأضاف اللاعب الفائز بالكرة الذهبية لعام 2016: "سيكون من الجميل قضاء بعض الأيام في الجزيرة التي أنتمي إليها، ماديرا، والاستمتاع بقضاء العطلة هناك"، حسب تعبيره.

وكان رونالدو قد عاش سنة مميزة بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا مع الريال، وتتويجه بلقب كأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده في فرنسا، قبل أن يحقق الكرة الذهبية الرابعة خلال مسيرته الكروية، قبل أن يختتمها بلقب كأس العالم للأندية في اليابان.

وسيستغل "صاروخ ماديرا" فرصة توقف الدوري الإسباني حتى مطلع يناير/كانون ثاني، إذ سيلاقي النادي الملكي ضيفه الأندلسي، غرناطة، ضمن مباريات الجولة 17 من "الليغا".

يذكر أن اللاعب البرتغالي كان قد غادر جزيرته حين كان مراهقا وانضم لأكاديمية سبورتينغ لشبونة، قبل أن يحط الرحال بعدها في مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم ينتقل إلى ملوك العاصمة الإسبانية مدريد.