دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خاض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مباراة في الغولف مع البطل العالمي في هذه اللعبة، الأمريكي تايغر وودز، الجمعة، في ولاية فلوريدا الأمريكية، ليبتعد بذلك عن ضغوط السياسة وتحضيراته لاستلام الرئاسة الامريكية في يناير/كانون ثاني المقبل.

وانتشرت صور ترامب ووودز على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، كما أكدت المتحدثة الإعلامية الرسمية في فريق ترامب الرئاسي أن الرئيس المنتخب خاض مباراة في الغولف مع اللاعب الأفضل في العالم سابقا.

وكتب دونالد ترامب جونيور، ابن ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "كم ضربة ستقوم بها كاي"، في إشارة إلى ابنته التي كانت تشارك جدها اللعب، وأرفق التغريدة بصورة لوالده مع وودز وكاي في ملعب الغولف.

ويعتبر تايغر وودز أحد أساطير هذه اللعبة عبر التاريخ، إذ يعتبر ثاني أكثر اللاعبين فوزا بالجولة العالمية للغولف PGA tour" في تاريخ اللعبة.

يذكر أن الرئيس المنتخب كان قد انتقد سلفه باراك أوباما بسبب إضاعته وقتا طويلا في ممارسة رياضة الغولف، وأكد انه سيقلل من ممارسته للرياضة حين يدخل إلى البيت الأبيض.

How many strokes do you think Kai is going to give @tigerwoods and @realDonaldTrump ??? #golf pic.twitter.com/QyW9M6g2sb