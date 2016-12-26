دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه سندرلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليحقق رابع انتصار له على التوالي في الدوري، في وقت فاز فيه تشيلسي على بورنموث بثلاثية نظيفة وتغلب أرسنال على ويست بروميتش ألبيون بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإنلجيزي الممتاز.

ففي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "أولد ترافورد"، تقدم اليونايتد عبر اللاعب الهولندي دايلي بليند عند الدقيقة 39، قبل أن يضيف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الهدف اللثاني لفريقه عند الدقيقة 82.

وعاد الأرميني هنريك ميختاريان ويختتم مهرجان أهداف الشياطين الحمر بتسجيله الهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق، قبل أن يسجل الإيطالي فابيو بوريني الهدف الوحيد لسندرلاند في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد لصالح اليونايتد.

وعلى أرضية ملعبب "ستامفورد بريدج"، تقدم تشيلسي عند الدقيقة 24 عبر الإسباني بيدرو رودريغيز، قبل أن يضيف البلجيكي إيدين هزارد الهدف الثاني لأسود غرب لندن عند الدقيقة 49 من علامة الجزاء، ليختتم بيدرو أهداف تشيلسي بالهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

من جانبه، فاز أرسنال بهدف نظيف على ضيفه ويست بروميتش ألبيون في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية، لندن، إذ سجل الفرنسي أوليفييه جيرو هدف فريقه الوحيد في المباراة عند الدقيقة 87.

وبهذه النتائج، وسع تشيلسي الفارق بينه وبين ليفربول إلى تسع نقاط مع تبقي مباراة للأخير الأحد أمام ستوك سيتي، إذ وصل لنقطته الـ46، في وقت تقدم فيه أرسنال للمركز الثالث بعد وصوله للنقطة رقم 37، وعادل اليونايتد نقاط توتنهام بوصوله للنقطة رقم 33، ليتقاسم معه المركز الخامس مع تبقي مباراة للأخير أمام ساوثهامبتون الإثنين.