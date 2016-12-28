دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مع قرب انقضاء عام 2016 وبداية عام 2017، سينتظر عشاق كرة القدم حول العالم عددا من الأحداث الكروية الهامة في العام القادم، نستعرض لكم أبرز خمسة أحداث كروية سيشهدها العالم في عام 2017.

!. كأس أمم أفريقيا

ستنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا للأمم والتي ستستضيفها الغابون في 14 يناير/كانون ثاني، بمشاركة أربعة منتخبات عربية وهي منتخبات المغرب والجزائر ومصر وتونس، إذ تنتظر الجماهير العربية والأفريقية هذه المناسبة لترى منتخباتها تتربع على عرش القارة السمراء وتتاهل لكأس العالم للقارات.

2. نهائي دوري أبطال أوروبا

ستلعب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الثالث من يونيو/حزيران على أرضية ملعب العاصمة الويلزية، كارديف، إذ ستتنافس الفرق الأوروبية الكبرى والتي تحظى بشبعية كبيرة حول العالم للوصول إلى النهائي الحلم والتتويج باللقب القاري الأغلى على مستوى اندية القارة الأوروبية.

3. نهاية الموسم الكروي في الدوريات الأوروبية الكبرى

ستنتهي الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الإسباني والدوري الإيطالي والألماني الفرنسي في مايو/أيار، وستتوج الأندية الأوروبية بألقاب بطولات الدوري في بلادهم والتي تنافسوا عليها طيلة الموسم الكروي.

4. كأس القارات

ستنطلق النسخة العاشرة لبطولة كأس العالم للقارات والمقرر إقامتها بروسيا في الـ17 من يونيو/حزيران، وهي تعتبر نسخة مصغرة لكأس العالم 2018، بمشاركة أبطال القارات، لذلك ستحمل هذه البطولة الإثارة والمتعة المطلوبتين من قبل جماهير كرة القدم.

5. كأس أمريكا الشمالية "كونكاكاف"

ستتنافس فرق أمريكا الوسطى والشمالية ودول الكاريبي على الكأس الذهبية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في السابع من يوليو/تموز، وهي مناسبة خاصة للجماهير الكروية في هذه الدول والتي ستتنافس لنيل بطاقة التاهل لكأس القارات.