دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – إذا كان لعام 2016 عنوان، فسيكون بلا شك "عام المعجزات" في عالم الرياضة، إذ توّجت فرق غير مرشحة ببطولات كبرى وحدثت مفاجآت كبرى في جميع الرياضات كانت أشبه بالمعجزات الرياضية، نستعرض لكم أبرز عشر "معجزات رياضية" في عام 2016.

البرتغال تتوج بلقبها الأول في كأس أمم أوروبا

حقق المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو لقب كأس أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، كما هو اللقب الرسمي الأول في تاريخ المنتخب البرتغالي الذي هزم فرنسا في النهائي رغم أنه لم يكن مرشحا للوصول إلى هذه المباراة النهائية ليورو 2016.

ليستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز

توّج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، وهو الأمر الذي كان أشبه بـ"المعجزة الكروية"، إذ لم يتوقع أحد فوز الذئاب بلقب "البريمييرليغ" الموسم الماضي وبفارق عشر نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، أرسنال، ما شكل مفاجأة سارة في الأوساط الكروية الإنجليزية.

موراي يزيح ديوكوفيتش عن عرش التصنيف العالمي

أنهى لاعب التنس الإسكتلندي أندي موراي هيمنة الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للعبة، بعد اعتلاء اللاعب الصربي الصدارة لفترة طويلة بعد تراجع منفاسيه الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجير فيدرير، ليأتي موراي ويزيحه عن القمة ويحتل مكانه للمرة الأولى في تاريخه.

الأرجنتين تحقق كأس ديفيز للتنس للمرة الأولى في تاريخها

حقق المنتخب الأرجنتيني لقب بطولة "ديفيز" للتنس بقيادة نجمه خوان مارتن دل بوترو، المصنف 38 على العالم بعد تراجعه الصادم في الترتيب العام في الآونة الأخيرة، لينجح منتخب "راقصي التانغو" بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي أخيراً.

شارابوفا تتعرض للإيقاف بسبب المنشطات

أثارت قضية تعاطي لاعبة التنس الروسية، ماريا شارابوفا، للمنشطات وإيقافها لمدة عامين عن ممارسة كرة المضرب قبل أن تُخفض العقوبة إلى 15 شهرا، دهشة العديد من جماهيرها ومحبي الكرة الصفراء على حد سواء، لكن عقوبتها خُفضت من قبل محكمة التحكيم الرياضي لتعود إلى ملاعب الكرة الصفراء في إبريل/ نيسان عام 2017.

أبوغوش يحقق الميدالية الأولمبية الأولى للأردن

حقق لاعب التايكواندو الأردني، أحمد أبوغوش، الميدالية الذهبية الأولى للأردن في الألعاب الأولمبية، بعد فوزه بذهبية أولمبياد ريو دي جنيرو بوزن تحت 68 كغ، ليحقق إنجازاً تغنى به الشارع الأردني لوقت طويل خلال العام الحالي.

محرز أول لاعب عربي يتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

حقق اللاعب الجزائري رياض محرز، إنجازاً غير مسبوق بعد أن توّج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، ليكون بذلك أول لاعب عربي وجزائري يحقق هذا الإنجاز عبر التاريخ.

زيدان يحقق دوري أبطال أوروبا مع الريال لأول مرة في تاريخه كمدرب

توّج النجم الفرسني السابق والمدرب الحالي، زين الدين زيدان، بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بعد تسلمه مهمة قيادة الكادر الفني للفريق بأقل من خمسة شهور، ليهدي الفريق الملكي اللقب رقم 11 في تاريخه بالبطولة الأوروبية الأكبر على مستوى أندية القارة العجوز.

ميسي يعلن اعتزاله اللعب دولياً ثم يتراجع

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين بعد الهزيمة التي تلقاها منتخب "التانغو" في نهائي النسخة المئوية لبطولة "كوبا أمريكا" بركلات الترجيح أمام منتخب تشيلي، قبل أن يتراجع عن قرار اعتزاله، وهو الأمر الذي لم يحدث طيلة مسيرة "البرغوث" مع منتخب بلاده.

"كاشيما أنلترز" يصبح أول فريق آسيوي يبلغ نهائي مونديال الأندية

حقق فريق "كاشيما أنلترز" الياباني إنجازاً تاريخياً بعد بلوغه المباراة النهائية لكأس العالم للاندية، ليصبح أول فريق آسيوي يبلغ هذه المرحلة المتقدمة من مونديال الأندية منذ استحداثه عام 2000، قبل أن يخسر النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين من ريال مدريد.