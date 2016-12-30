تجاوز الماتادور الإسباني رافائيل نادال عقبة التشيكي توماس بيرديتش ليبلغ نصف نهائي بطولة مبادلة العالمية للتنس بأبوظبي.

وتفوق نادال بمجموعتين نظيفتين بعد أنهى المجموعة الأولى، بستة أشواط نظيفة وفاز في الثانية بنتيجة 6-4.

توج نادال بلقب البطولة في ثلاث مناسبات سابقة، ليتقاسم الرقم القياسي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

رافائيل نادال: إنها بطولة رائعة وتتضمن أفضل لاعبي العالم، وهي الطريقة الأمثل لبدء الموسم بالنسبة لي، إذ أنك تحظى بفرصة اللعب ضد لاعبين جيدين.

عانى نادال عام 2016 من إصابة أبعدته عن الملاعب وأثرت على مستواه، لكنه لم يكن العام الأسوأ له حسبما أكد.

رافائيل نادال: لعبت بطريقة سيئة لوقت طويل في 2015، لكن الأمر لم يكن كذلك في 2016، ففي هذا العام لعبت بطريقة سيئة في الشهر الأول فقط.

وسيلاقي النجم الإسباني نظيره الكندي ميلوس راونيتش في إعادة لنهائي النسخة الماضية من البطولة نفسها.

يذكر أن البريطاني أندي موراي سيلعب أمام البلجيكي ديفيد غوفن في المباراة نصف النهائية الثانية .