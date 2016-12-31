أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد 48 ثانية فقط من قرع جرس الافتتاح، انتهى كل شيء.

بالفيديو.. روندا راوزي تتذوق طعم الخسارة لأول مرة بـ"ركلة" تفقدها الوعي 1:39

رأت روندا روزى، أمل اتحاد "UFC" للألعاب القتالية للسيدات ذات مرة وأبرز بطلات الرياضة، فرصة لتعويض أول خسارة في تاريخها المهني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 أمام هولي هولم.

ولكن مباشرة بعد بداية المباراة بـ48 ثانية، تحطم ذلك الحلم من خلال استعداد وكفاءة وثقة أماندا نونيز، بطلة وزن الديك، التي تم تجاهلها إلى حد كبير خلال التحضير لمعركة الدفاع عن لقبها.

وكانت هذه أول مباراة لراوزي بعد غياب مدته 13 شهراً بعد خسارتها لقب البطولة في أول خسارة في تاريخها المهني والتي قالت دَينا وايت (رئيس UFC)، حينها، إنها كانت "أكبر مفاجئة في تاريخ UFC وبفارق كبير."