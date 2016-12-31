دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المشرف العام للنادي الاهلي السعودي لكرة القدم، طارق كيال، أن طلبا لتجنيس اللاعب السوري عمر السومة قد رفع إلى الجهات المختصة، وأشار إلى أن مدرب المنتخب السعودي، الهولندي فان مارفيك سأل عن إمكانية تجنيس المهاجم السوري ليستفيد منه المنتخب في الاستحقاقات القادمة.

وقال كيال في مقابلة أجراها الجمعة على قناة روتانا خليجية: إن طلب تجنيس السومة قد رفع إلى الجهات المعنية لكن لم يأتي رد بالرفض أو بالقبول حتى الآن، وأشار إلى أن القضية تحتاج إلى العودة لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل معرفة إمكانية الاستفادة من خدمات المهاجم السوري في المنتخب السعودي.

وأشار لاعب الوسط السابق في فريق القلعة الخضراء إلى أن فان مارفيك سأل عن إمكانية تجنيس السومة للاستفادة من مهاراته وقدراته الهجومية المتميزة في المنتخب السعودي الذي يعاني في مركز رأس الحربة.

أشاد كيال بالمهاجم الذي ينتمي إلى مدينة دير الزور السورية، واصفا إياه بـ "اللاعب الكبير" و "المهاجم من الطراز الاول"، مشيرا إلى أن المنتخب السعودي يحتاج إلى خدماته.

يذكر أن السومة بدأ مسيرته مع نادي الفتوة في دير الزور، قبل أن ينتقل إلى صفوف القادسية الكويتي ومنه إلى الأهلي الذي قضى في صفوفه موسمين حقق خلالهما لقب هداف الدوري السعودي مرتين.