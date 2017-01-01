دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سخر النجم الألماني ولاعب نادي ريال مدريد، توني كروس، من المنتخب البرازيلي في أول يوم من عام 2017، إذ نشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" تشير إلى تاريخ اليوم مستبدلا الرقمين "7" و "1" بعلمي ألمانيا والبرازيل، في إشارة إلى فوز منتخب بلاده على منتخب بسباعية مقابل هدف وحيد على "راقصي السامبا" في نصف نهائي مونديال 2014.

وأثارت الصورة التي نشرها كروس جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك لأن له عدة زملاء من البرازيل يلعبون في ريال مدريد، مثل مارسيلو وكاسيميرو، وهو الأمر الذي قد يزعزع استقرار الفريق.

من جانبها، فستبقى البرازيل تعاني عار تلك الهزيمة المذلة التي تلقتها على أرضها وبين جماهيره في المباراة نصف النهائية لكأس العالم والتي تعد الأكبر في تاريخ مشاركات البرازيل بكؤوس العالم.

يذكر ان كروس يتسعد مع الفريق الملكي للعودة إلى مباريات الدوري الإسباني، بعد فترة انقطاع من اجل أعياد الميلاد ورأس السنة، إذ سيلاقي الريال نظيره غرناطة في السابع من يناير/كانون ثاني الجاري.