دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد اللاعب البرازيلي في نداي ريال مدريد، مارسيلو، على زميله الألماني في الفريق توني كروس، والذي سخر من هزيمة البرازيل أمام ألمانيا بسباعية مقابل هدف وحيد، مشدداً على أن الاحترام هو الأهم ومرفقاً تغريدته بخمسة أعلام للبرازيل في دلالة على تتويج منتخب بلاده بخمسة كؤوس عالم.

وكتب مارسيلو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "كل عام والجميع بألف خير وبصحة جيدة، والاحترام يجب أن يبقى للأبد."

وأرفق الظهير البرازيلي الأيسر تغريدته بخمسة أعلام لبلاده في دلالة على تتويج منتخب "راقصي السامبا" بخمسة ألقاب لكأس العالم، كان آخرها عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

كان كروس قد افتتح عام 2017 بصورة مثيرة للجدل عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام" مستبدلاً رقمي "7" و "1" في تاريخ الأحد بعلمي ألمانيا والبرازيل، في إشارة إلى الهزيمة التي تلقاها المنتخب البرازيلي على يد ألمانيا في مونديال 2014 بسباعية مقابل هدف وحيد.

ويُذكر أن هذا الحوار غير المباشر بين مارسيلو وكروس من شأنه أن يزعزع استقرار الريال خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي لا يريده مدرب الفريق الفرنسي، زين الدين زيدان.