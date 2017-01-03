دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر النجم التشيلي لنادي بايرن ميونخ، أرتورو فيدال، عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام" صورة له رفقة زوجته وابنه في مدينة دبي، إذ ظهر مرتديا الزي الخليجي (العباءة، الغترة والعقال)، في وقت ظهرت زوجته وابنه فيه وهما يرتديان ثيابا خليجية كذلك ويقومان بصب القهوة، وذلك خلال العطلة التي يقضيها في المدينة الإماراتية.

وأثارت صورة فيدال إعجاب متابعيه العرب فقد قال أحدهم "السلام عليكم يا أخي"، وقال الثاني "حكيم يا شيخ"، وكتب الثالث "الشيخ فيدال"، حسب تعبيره.

وليس النجم التشيلي اول لاعب يظهر بالزي الخليجي خلال زيارته إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ظهر النجم البرازيلي، رونالدينيو، بنفس الزي من قبل وغيره من النجوم العالميين.

استغل فيدال فترة توقف الدوري الألماني، والذي سيعود لنشاطه في 20 يناير/كانون الثاني، حين يلتقي بايرن ميونخ بنظيره فرايبورغ، على رضية ملعب الأخير، في مباراة يسعى من خلالها الفريق البافاري إلى توسيع الفارق مع الوصيف، لايبزيغ، إلى ست نقاط كاملة.

يذكر أن نجم فيدال سطع خلال السنوات الأخيرة بعد تألقه مع يوفنتوس الإيطالي، وتحقيقه لقبي كوبا أمريكا مع المنتخب التشيلي، كما أنه لا زال يتألق في صفوف البايرن حتى الآن.