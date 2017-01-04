دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "وايت هارت لين" في العاصمة البريطانية، لندن، أحد أكبر الديربيات بين توتنهام هوتسبرز وتشيلسي، في ختام مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تعثر ليفربول وأرسنال وانتصار قطبي مانشستر.

إذ في مباراة سيسعى من خلالها تشيلسي لتوسيع الفارق مع ملاحقه ليفربول إلى ثماني نقاط، سيحاول أبناء المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي تحقيق الانتصار رقم 14 على التوالي لهم في هذا الموسم من "البريمييرليغ"، ليحققوا رقماً قياسياً جديداً يسجل باسمهم في الدوري.

على الضفة الأخرى، يطمح "السبيرز" لمتابعة سلسلة انتصاراتهم، بعد فوزهم في آخر أربعة مواجهات خاضوها في الدوري، لينجحوا في الحفاظ على مركزهم الخامس رغم تحقيق ملاحقهم المباشر، مانشستر يونايتد، لستة انتصارات على التوالي، بل ويصبحوا على بعد نقطتين فقط من غريمهم التقليدي وصاحب المركز الرابع، أرسنال.

ويعود آخر فوز لتوتنهام على تشيلسي إلى مطلع يناير/ كانون ثاني من عام 2015، حين هزمه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في واحدة من أجمل المباريات التي جمعت الفريقين عبر التاريخ، في وقت حقق فيه تشيلسي انتصاره الأول على خصمه منذ عام 2014، الموسم الماضي، بعد أن تعادل الفريقين في مواجهتين متتاليتين.

وستُلعب هذه المباراة، في ظروف تعثر ليفربول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام سندرلاند الإثنين، وفوز مانشستر سيتي على بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد، وتغلب اليونايتد على ويست هام يونايتد بهدفين نظيفين، في حين تعثر أرسنال بتعادل مثير بثلاثة أهداف لمثلهم أمام بورنموث، الثلاثاء.

توقيت المباراة : الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش