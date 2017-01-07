دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح ريال مدريد ضيفه غرناطة بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، ليعادل الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية الخالية من الهزيمة والذي كان يحمله برشلونة بـ39 مباراة متتالية دون هزيمة.

وتقدم الفريق الملكي أولاً عبر اللاعب الإسباني فرانسيسكو إيسكو، عند الدقيقة 12، قبل أن يضيف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الهدف الثاني للريال عند الدقيقة 21، ثم يسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث لفريقه بعدها بست دقائق.

وعاد إيسكو وسجل الهدف الرابع للفريق الملكي بعد هدف رونالدو بأربع دقائق، لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة لأبناء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وفي الشوط الثاني، اختتم لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو مهرجان أهداف الفريق الملكي بتسجيله الهدف الخامس عند الدقيقة 58، لتنتهي المباراة بخماسية نظيفة لأبناء العاصمة، مدريد.

وبهذا الفوز، عادل الريال الرقم المسجل باسم برشلونة، بوصوله إلى المباراة رقم 39 على التوالي دون هزيمة، وهو الأمر الذي حققه الفريق الكتالوني الموسم الماضي، وأنهاه الريال بالفوز عليه في أول "كلاسيكو" لزيدان كمدرب للفريق الأبيض.

يذكر أن أبناء مدريد وسّعوا الفارق مع برشلونة إلى ست نقاط، بوصولهم للنقطة رقم 40، مع تبقي مباراة للأخير أمام فياريال، الأحد المقبل.