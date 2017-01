بسم الله توكلنا على الله اطلب من الله عز وجل بتوفيق لي في تجربه الاحترافية الجديدة بدوري الصيني #HenanJianye FC⚽️ كل شكر لادارة نادي العربي على الموافقه بانتقالي للدوري الصيني فالكم الدوري ان شاء الله يلعرباويه شكرا جمهور الزعيم شكرا اخواني الاعبين على مساندتكم لي طوال وجودي معاكم

