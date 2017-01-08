دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن قائد المنتخب السوري ونجم نادي العربي الكويتي، أحمد الصالح، انتقاله إلى نادي هينان جيانيي، الذي ينشط في الدوري الصيني الممتاز (Super League)، وهو الدوري الذي خطف الأضواء في الآونة الأخيرة بسبب انتداب أنديته لعدد من نجوم الكرة العالمية كان آخرهم الأرجنتيني كارلوس تيفيز والبرازيلي أوسكار.

ونشر الصالح صورته رفقة عدد من زملائه الجدد عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام" وكتب تحتها "بسم الله توكلنا على الله أطلب من الله عز وجل التوفيق لي في تجربة احترافية جديدة بالدوري الصيني"، مرفقا عبارته بوسم باسم فريق هينان.

وشكر صخرة الدفاع السورية، ناديه السابق العربي الكويتي وقال "كل الشكر لإدارة نادي العربي للموافقة على انتقالي للدوري الصيني"، واضاف متمنيا التوفيق للفريق العرباوي في الدوري "فالكم الدوري إن شاء الله يا العرباوبية"، حسب تعبيره.

وتوجه الصالج كذلك بالشكر لزملائه السابقين ولجماهير الفريق الأخضر "شكرا جمهور الزعيم، شكرا إخواني اللاعبين على مساندتكم لي طوال وجودي معكم"

وانتقل اللاعب السوري البالغ من العمر 26 عاما إلى صفوف العربي قادما من نادي الجيش السوري، ليلعب في صفوف الفريق الكويتي حتى الموسم الحالي ويغادر إلى الصين بعد أن قدم أداء مميزا خلال السنوات التي قضاها في الكويت.

يعد الصالح ثاني لاعب سوري يلعب في الدوري الصيني الممتاز، بعد نجم الكرة السورية وأحد اساطيرها، فراس الخطيب، الذي لعب في صفوف نادي شنغهاي شينهوا، وسجل 12 هدفا في 41 لعبها مع الفريق الصيني.

يذكر أن أبرز إنجاز لنادي هينان منذ بلوغه الدوري الممتاز كان إحراز المركز الثالث في عام 2009، والذي أهله للعب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه، لكنه ودع من الدور الأول للبطولة، لذلك سيسعى الصالح إلى قيادة الفريق لتحقيق اللقب الأول له في الدوري أو الوصول به إلى أحد المراكز الثلاثة الأولى للمشاركة في البطولة الآسيوية الأكبر على سمتوى القارة الصفراء.