دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تعثر برشلونة مجددا، ولكن أمام فياريال هذه المرة، بعد أن تعادل معه بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "مادريغال"، ليتراجع الفريق الكتالوني للمركو الثالث في ترتيب الدوري الإسباني.

وتقدم أصحاب الأرض عبر اللاعب الإيطالي نيكول سانسون، الذي سجل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 49، رغم سيطرة برشلونة على مجريات الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول.

وبينما كانت المباراة متجهة نحو فوز محقق لفياريال ونكسة أخرى لبرشلونة، ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسجل هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة أسكنها في ما يسمى "زاوية الشيطان"، وذلك عند الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وبهذا التعثر الذي يأتي بعد هزيمة الفريق الكتالوني أمام أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، تراجع برشلونة للمركز الثالث في ترتيب الدوري خلف ريال مدريد وإشبيلية، كما أصبح على بعد خمس نقاط كاملة من الصدارة مع تبقي مباراة مؤجلة للريال.

وبات السؤال المطروح، بعد هذا التراجع المفاجئ لفريق المدرب الإسباني لويس إنريكي، هل بقي لبرشلونة أمل في المنافسة على لقب الدوري؟ وهل سيستعيد الفريق الكتالوني عافيته في قادم الإسابيع؟ أمام السؤال الأهم، هل دق فياريال المسمار الأخير في نعش قيادة إنريكي لبرشلونة، إذ أكدت تقارير صحفية مقربة من الفريق الكتالوني أن المدرب الإسباني أصبح قريب من الإقالة من تدريب برشلونة