دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best" والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الحفل الذي أقيم الإثنين في مدينة زيوريخ السويسرية، ليفوز بأول نسخة لهذه الجائزة وثاني لقب له في جائزة أفضل لاعب في العالم والتي يقدمها "فيفا" وحده، في وقت توج المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2016.

وحقق رونالدو الجائزة في غياب منافسه الأبرز، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تضامن مع فريقه، واعتذر عن حضور الحفل بسبب التركيز على مباراة أتلتيك بلباو في إياب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

وتقدم "صاروخ ماديرا" بالشكر لزملائه في نادي ريال مدريد والمنتخب البرتغالي كما قال "أشعر بالأسف لعدم حضور فريق برشلونة لهذا الحفل ولكنني أتفهم غيابه"، حسب تعبيره.

من جانبه، توج المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2016، متفوقا على الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي فيرناندو سانتوس.

وهذا هو اللقب الثاني لرونالدو كأفضل لاعب في العالم بعد أن انفصل الاتحاد الدولي عن مجلة "فرانس فوتبول" مجددا، إذ كان قد حقق لقب نسخة عام 2008، ليتفوق بذلك على ميسي الذي حقق جائزة عام 2009.

يذكر ان اللاعبة الأمريكية كارلي لويد توجت بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2016، في حين حقق نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي جائزة اللعب النظيف، وفازت الألمانية سيليفيا نايد بلقب أفضل مدربة لعام 2016، كما توج جمهورا ليفربول وبروسيا دورتموند بجائزة أفضل جمهور لهذا العام.