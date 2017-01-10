في كأس العالم الأول في أوروغواي عام 1930، كان هناك 13 دولة فقط مدعوة للتنافس. كلها كانت من أوروبا أو الأمريكتين.

بعد أربعة أعوام ازداد العدد ووصل إلى 16، وكانت مصر أول دولة أفريقية تتأهل للمنافسة.

بعد نصف قرن تقريباً، تبارت 24 دولة في كأس العالم عام 1982 في إسبانيا.

ولم يصبح عدد المنافسين 32 حتى عام 1998 في فرنسا.

وقد يتغير الرقم مجدداً إلى 48 دولة في كأس العالم لعام 2026.

إذاً، كيف سيحدث ذلك؟

على الأغلب، ستنقسم الدول الـ48 إلى مجموعات من ثلاثة، وستتأهل دولتان من كل مجموعة، ويتبقى 32 فريقاً. وبعد خمس ضربات قاضية في الجولات، سيفوز فريق واحد بالكأس.

كل ذلك سيتطلب المزيد من المباريات، حالياً هناك 64 مباراة لكن هذا الرقم سيصبح 80.

يقول النقاد أيضاً إن ذلك سيخفف من جودة المنافسة، لأن قرارا كهذا يعني أن ربع فرق العالم لكرة القدم ستكون موجودة في كأس العالم.

لكن الخطة تتلقى دعماً كبيراً في عالم كرة القدم، لأن زيادة عدد المشاركين بكأس العالم سيدخل مالاً أكثر من إيرادات كأس عالم البرازيل عام 2014، والتي بلغت 4.8 مليار دولار.

وسيكون هناك أماكن إضافية لدول من أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي.