الجزائر (CNN)— أعلن التلفزيون الجزائري أنه لن يتمكن من نقل مباريات كأس إفريقيا لكرة القدم التي يشارك بها المنتخب الجزائري، بسبب ما اعتبره "مبالغ باهظة خارقة لكل الضوابط"، واصفًا قرار الشركة المالكة لحقوق البث بـ"غير المفهوم".

وقال التلفزيون في بيان له اليوم الخميس إن مالك الحقوق "اتخذ إجراءً غير مفهوم سيحرم ملايين المشاهدين من متابعة فرقهم الوطنية في أهم منافسة رياضية بالقارة الإفريقية"، مشيرًا إلى أن المجهودات التي بذتلها المؤسسة العمومية للتلفزيون بالجزائر للوصول إلى اتفاق لم تكلل بالنجاح.

وتابع التلفزيون الجزائري أن مبالغ حقوق البث وصلت إلى مستويات لا نظير لها من قبل، وأنه "سيواصل العمل بحثا عن حلول تمكن المشاهدين الجزائريين من متابعة الأحداث الرياضية الكبرى في جو من الارتياح والهدوء".

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت أنها الناقل الحصري في المنطقة العربية لمباريات كأس إفريقيا للأمم، وتسبّب حصر النقل لهذه القنوات في أزمة بين مصر والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إذ اتهم جهاز حماية المنافسة التابع لوزارة الصناعة المصرية رئيس الاتحاد عيسى حياتو، بمخالفة قوانين المنافسة في مسألة حقوق بث المسابقات التي ينظمها الاتحاد، متقدما بشكوى إلى النياية العامة.

ووقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقدا مع شركة "لا غاردير سبورت" الفرنسية يمتد حتى عام 2028، يعطيها حق استغلال كل ما يهم المسابقات الكروية التي ينظمها الاتحاد مقابل مليار دولار على الأقل، وتعدّ مؤسسة بي إن سبورت القطرية المساهم الأول في الشركة الفرنسية.