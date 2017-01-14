دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي مستضيف كاس أمم أفريقيا 2017، الغابون، بنظيره غينيا بيساو، لأول مرة في افتتاح مباريات البطولة الأقوى والأهم على مستوى منتخبات القارة السمراء، بطموحات متباينة، إذ يسعى أصحاب الأرض لتحقيق لقبهم القاري الأول في حين يطمح أبناء غينيا إلى تحقيق نتائج مرضية في أول مشاركة لهم في البطولة.

سيخوض أصحاب الأرض هذه المباراة، مستفيدين من عاملي الأرض والجمهور، وساعين إلى تحقيق فوز أول ستكون له أهميته المعنوية الكبرى على الفريق في قادم المباريات، كما أنه سيعطيهم أفضلية نسبية في هذه المجموعة ستجعلهم قريبين من التأهل لربع النهائي.

بالمقابل، يطمح منتخب غينيا بيساو إلى تحقيق المفاجأة في أولى مبارياته في "كان"، إذ سيحاول مباغتة منتخب الغابون وخطف نقاط المباراة الثلاث منه، ليصبح قريبا من بلوغ الدور القادم من البطولة.

ويتسلح أبناء الغابون بنجمهم الأول، نجم نادي بروسيا دورتموند الألماني، بيير إيمريك أوباميانغ، لحسم موقعة السبت، والتي ستقام على أرضية ملعب "أنغوندجي" في العاصمة الغابونية، ليبرفيل.

أما منتخب غينيا بيساو فسيعتمد على منظومته الجماعية بالإضافة إلى أحد أبرز نجومه، أليو دجالو، والذي كان لاعبا سابقا في صفوف ناشئي تشيلسي الإنجليزي،

وهذه هي المباراة الرسمية الأولى التي تجمع الغابون وغينيا بيساو في البطولة الأفريقية، لذلك سيسجل الفائز اسمه في التاريخ، إذ سيكون قد حقق الفوز التاريخي الأول لبلده على خصمه، في افتتاح "كان".

وستكون هذه المباراة بنكهة فرنسية وبرتغالية، إذ يتحدث الغابونيون الفرنسية بسبب استعمارهم من قبل فرنسا في السابق، في وقت يتحدث فيه الغينيون البرتغالية بسبب استعمارهم من قبل البرتغال.

يذكر أن هذه هي المرة السابعة التي تشارك فيها الغابون بكأس أمم أفريقيا، وكان أفضل إنجاز للفريق هو الوصول لربع النهائي في مناسبتين، في وقت ستشارك فيه غينيا بيساو للمرة الأولى في "كان".

توقيت المباراة: الغابون ضد غينيا بيساو (الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش)