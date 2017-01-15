دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أنقذ النجم الجزائري رياض محرز، منتخب بلاده من الهزيمة أمام زيمبابوي في أولى مبارياته في كأس أمم أفريقيا، بعد أن سجل هدفين في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليكون هذا التعادل الثالث في ثلاث مباريات شهدتها هذه البطولة حتى اللحظة.

وبدأت المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "فرانس فيل"، بضغط جزائري على مرمى زيمبابوي، أثمر عن تسجيل الهدف الأول للخضر عبر رياض محرز، عند الدقيقة 12.

ولم تمض سوى خمس دقائق على هدف محرز، حتى سجل منتخب زيمبابوي هدف التعادل عبر اللاعب كوداكواشي ماهاشي، قبل أن يحصل الفريق الأصفر على ركلة جزاء، ترجمها نياشا موشيكوي، للهدف الثاني لمنتخب بلاده عند الدقيقة 29، لينتهي الشوط بهدفين مقابل هدف وحيد لزيمبابوي.

وفي الشوط الثاني، سيطر الجزائريون على مجريات اللعب، بعد شوط أول مخيب للآمال، وحاولوا مراراً وتكرارا تسجيل هدف التعادل، وهو ما حصلوا عليه بعد سلسلة من الفرص الضائعة، حين ظهر محرز مجدداً وسجل هدف التعادل لبلاده عند الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما.

وبهذا التعادل، خسر المنتخب الجزائري نقطتين هامتين في المجموعة الثانية، وستكون مباراتيه القادمتين أكثر صعوبة من مباراة زيمبابوي، حين يلاقي تونس والسنغال على التوالي.

يذكر أن هذا هو التعادل الثالث في البطولة في ثلاث مباريات لعبت حتى الآن، وهو أمر غريب، إذ لم ينجح أي فريق من الفرق الستة التي لعبت من تحقيق الفوز، مع العلم أن جميع المباريات شهدت أهدافاً حتى الآن.