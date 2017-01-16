دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أنهى إشبيلية سلسلة 40 مباراة دون هزيمة لريال مدريد، بعد أن الحق به الهزيمة بهدفين مقابل هدف وحيد، ليستعيد الفريق الأندلسي المركز الثاني من برشلونة، وذلك بعد ان سجل قائد الريال، سيرجيو راموس، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، ليهدي فريقه السابق التعادل ثم يأتي هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

تقدم أبناء العاصمة الإسبانية، مدريد، أولا عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من علامة الجزاء عند الدقيقة 67، واحتفل على طريقته المعتادة امام جماهير إشبيلية التي التزمت الصمت.

وبينما كانت نتيجة المباراة تشير نجو انتصار أصبح في متناول الريال، ظهر راموس وسجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، عند الدقيقة 85، ليثير شماتة الجماهير الأندلسية التي كانت غاضبة منه بسبب احتفاله بعد تسجيله هدفا في مرمى فريقه السابق بمباراة الكأس، الخميس.

لم يرضى أبناء الأندلس بنقطة التعادل، بل ضغطوا وسعوا إلى تسجيل هدف الفوز، وهو ما تحقق لهم، حين سجل الوافد المونتنيغري الجديد، ستيفان يوفيتيتش، هدفا مميزا، أشعل مدرجات ملعب "رامون سانشيز بيسخوان" في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبهذه الهزيمة، تجمد رصيد أشبال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عند النقطة 40، في وقت وصل فيه إشبيلية إلى نقطته رقم 39 متفوقا على برشلونة بنقطة واحدة، ومسترجعا المركز الثاني منه.

يذكر ان هذه هي الهزيمة الأولى للريال بعد 40 مباراة خاضها الفريق لم يذق طعم الخسارة فيها، ما جعل فريق زيدان يحقق رقما قياسيا فريدا من نوعه.