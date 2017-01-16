دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر المنتخب التونسي مباراته الافتتاحية أمام نظيره السنغالي بهدفين نظيفين ، ضمن مباريات المجموعة الثانية من كأس امم أفريقيا والمقامة في الغابون، ليتذيل ترتيب المجموعة، وتحقق السنغال أول انتصار في هذه البطولة بعد ثلاث تعادلات في أول ثلاث مباريات شهدها "كان".

وبدأت المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مدينة "فرانس فيل" بسيطرة تونسية، إذ صغط نسور قرطاج على مرمى السنغال وكان مهاجمهم، أحمد العكايشي، قريبا من تسجيل هدفين مححقين، لكن غياب اللمسة الأخيرة حال دون حدوث ذلك.

استغل السنغاليون إهدار العكايشي للفرصتين، وتحصلوا على ركلة جزاء، سجل منها مهاجم ليفربول، ساديو ماني، الهدف الأول لبلاده عند الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.

وفي وقت كان يبحث فيه النسور على هدف التعادل، سجل المنتخب السنغالي الهدف الثاني عند الدقيقة 30، عبر المدافع كارا مبودجي، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للسنغال.

وفي الشوط الثاني سيطر التونسيون سيطرة مطلقة على مجريات اللعب، وكانوا قريبين جدا من تسجيل أكثر من هدف، لكن الحظ عاندهم، وأضاعوا هم بدورهم العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لتبقى نتيجة الشوط الأول على حالها، وتحصد السنغال نقاط المباراة الثلاث.

وبهذه الهزيمة، تذيل نسور قرطاج مجموعتهم، في وقت تصدر فيه المنتخب السنغالي فرق المجموعة بفارق نقطتين عن الجزائر وزيمبابوي اللذان تعادلا في وقت سابق الأحد.

يذكر أن هذا هو الفوز التاريخي الأول للسنغال على تونس في البطولات الأفريقية، كما أن الفريق السنغالي حقق أول انتصار في كأس أمم أفريقيا 2017، بعد ثلاث تعادلات إيجابية شهدتها المباريات الثلاث الماضية.