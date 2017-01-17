القاهرة، مصر(CNN) -- أكد المدير الفني لمنتخب مصر، هيكتور كوبر، أنه جاء إلى الغابون للمنافسة على اللقب الأفريقي، لكنه لم يعد الجماهير بالفوز بالكأس، وأشار إلى أنه سيحاول الفوز بكل المباريات،كما قال إنه يفضل سياسة السير في المشوار خطوة بخطوة.

قال كوبر في المؤتمر الصحفي قبل لقاء مصر ومالي، إنه سيقاتل مع جهازه المعاون واللاعبين، من أجل المنافسة على لقب أمم أفريقيا، لكنه اكد في الوقت نفسه على أنه لن يخدع الجمهور بحجج واهية مثل ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة في حالة الخسارة.

وأضاف المدرب الأرجنتيني "هدفنا هو الفوز في جميع المباريات، لكن في حال حدوث نتائج سلبية لن أضع أعذارا، صحيح أنها البطولة المجمعة الأولى لي مع المنتخب المصري، لكننا سنقاتل من أجل تحقيق هدفنا، ولن نلتفت للمشاكل"، حسب تعبيره.

وكشف المدير الفني لمنتخب الفراعنة، أنه سيشرك عددا كبيرا من اللاعبين خلال بطولة كأس أمم إفريقيا، لأن هناك مباراة كل ثلاثة أيام، وذلك من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين خلال البطولة.

أما عن المنافسة في البطولة الأفريقية، فقال كوبر "ما رأيته حتى الأن أن كل المنتخبات متساوية في المستوى، لا شك أن لقاء مالي سيكون صعبا مثل كل مباريات البطولة، لذلك سنركز على خطتنا وليس على المنافس، ستكون مباراة قوية بلا شك لأن مالي فريق قوي بدنيا ولدى لاعبيه معدل اطوال عال".

وإختتم المدرب البالغ من العمر61 عاما حديثه قائلا "خطتي هي أن أشرك اللاعبين المناسبين لطريقتي، والقادرين على تحقيق الفوز للفريق بغض النظر عن سنهم أو خبرتهم"، حسب تعبيره.

يذكر ان المنتخب المصري سيستهل مشوار المنافسة على اللقب الأفريقي الثامن، الثلاثاء، بمواجهة منتخب مالي على أرضية ملعب "بورت جينتل" الغابونية، وهي المباراة العاشرة التي تجمع المنتخبين، إذ تقاسم الفريقان الانتصارات في المواجهات التسع الماضية، بأربعة انتصارات لكل منهما، في حين حدث التعادل في مواجهة واحدة فقط، كما تقاسما عدد الاهداف بثمانية أهداف لكل فريق.