دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تواصلت نكسات العرب في كأس أمم أفريقيا، بهزيمة المغرب في مباراته الافتتاحية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، بهدف نظيف، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من البطولة القارية الأكبر على مستوى القارة السمراء.

قدم أسود الأطلس شوطا أولا جيدا، إذ كانوا منظمين دفاعيا وفي وسط الملعب، وحاولوا خلق فرص للتسجيل أمام مرمى الكونغو الديمقراطية ولكنهم فشلوا في تسجيل الهدف الأول، لينتهي الشوط سلبيا.

وفي الشوط الثاني، باغت المنتخب الكونغولي نظيره المغربي وسجل الهدف الأول عند الدقيقة 55 عبر اللاعب جونيور كبننغا، لتختلط أوراق الأسود، ويفقدوا تركيزهم لبعض الدقائق قبل أن يعودوا للهجوم مرة أخرى.

وحاول مهاجمو المنتخب المغربي تسجيل هدف التعادل ولكن محاولاتهم كانت عقيمة، إذ لم يستغل لاعبو المنتخب المغربي مهاراتهم الفردية رغم النقص الععدي للمنتخب الكونغولي بعد طرد أحد لاعبيهم عند الدقيقة 81، كما غابت عنهم اللمسة الأخيرة أمام المرمى، لتنتهي المباراة بهدف نظيف للكونغو الديمقراطية.

وكانت هذه المجموعة قد شهدت تعادل منتخب ساحل العاج مع توغو سلبيا، ليحتل منتخب الكونغو الديمقراطية صدارة المجموعة الثالثة وجاءت توغو في المركز الثاني مناصفة مع ساحل العاجن وتذيلت المغرب فرق المجموعة.

وهذه هي ثالث نتيجة مخيبة للعرب في البطولة الحالية، إذ تعادلت الجزائر مع زيمبابوي بهدفين لمثلهما، وخسرت تونس بهدفين نظيفين امام السنغال، الأحد.