دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كسر برشلونة عقدة عشر سنوات لم يحقق فيها الانتصار على ملعب "أنويتا"، بعد أن فاز على ريال سوسيداد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، ليضع العملاق الكتالوني قدما في المربع الذهبي للبطولة التي يحمل لقبها.

وتحصل برشلونة على ركلة جزاء عبر لاعبه البرازيلي نيمار جونيور، عند الدقيقة 19، قبل أن يترجمها نيمار نفسه إلى هدف أول لفريقه عند الدقيقة 21، وينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للفريق الكتالوني.

وفي الشوط الثاني ظهرت الثقة بالنفس على لاعبي برشلونة ولعبت الخبرة دورها في الطريقة التي سير بها أبناء كتالونيا المباراة، إذ وحرموا سوسيداد من تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الحارس الهولندي غاسبر سيليسين، لتنتهي المباراة فوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

وبهذا الفوز كسر أبناء المدرب الإسباني لويس إنريكي عقدة عشر سنوات لم ينجحوا في تحقيق الفوز فيها على سوسيداد على أرضية ملعب "أنويتا"، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعطي برشلونة دفعة معنوية فوية في قادم المباريات.

يذكر أن رفاق الجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يكفيهم إالتعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل مباشرة إلى المربع الذهبي للبطولة المفضلة لدى الفريق الكتالوني الذي يحمل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بها، إذ حقق 28 لقبا في كأس الملك عبر تاريخه.

مباريات برشلونة الثلاث القادمة:

إيبار ضد برشلونة (الأحد القادم)

برشلونة ضد ريال سوسيداد (27 يناير/كانون ثاني)

ريال بيتيس ضد برشلونة (29 يناير/كانون ثاني)