القاهرة، مصر(CNN)-- أبدى مساعد مدرب منتخب مصر، أسامة نبيه، ثقته في فوز فريقه على منتخب أوغندا، السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالغابون، كما أكد عودة الحارس شريف إكرامي لقائمة المنتخب، واشتكى من أرضية الملعب التي تقام عليها مباريات منتخب الفراعنة، وذلك في تصريحات أدلى بها لـCNN.

وقال نبيه من الغابون: " ثقتنا في فوز منتخب مصر كبيرة، ولا نشك في ذلك، فالفريق جاهز للمباراة ولا ينتابنا قلق قبل مواجهة أوغندا، كما أننا درسنا أخطاء مباراة مالي".

وأضاف نبيه "حارس المنتخب، شريف إكرامي، سليم وجاهز لمباراة أوغندا وسيكون ضمن قائمة الفريق في لقاء السبت"، حسبما أكد.

وذلك بعد أن تعرض إكرامي، لشد في العضلات قبل بدء البطولة بساعات، ما أصاب الجهاز الفني بالقلق، كما تعرض حارس المرمى الثاني أحمد الشناوي، للإصابة في العضلة الخلفية، خلال الشوط الأول أمام مالي، وغادر الملعب تاركا مكانه لعصام الحضري الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ "كان".

وإنتقد مساعد مدرب منتخب مصر، أرضية الملعب التي تقام عليها مباريات المجموعة الرابعة قائلا "أرضية الملعب في غاية السوء، بل إنها أسوء مما يظهر على شاشات التلفاز، ومن سوء الحظ أن المنتخب المصري سيؤدي جميع مباريات الجولة الأولى على أرضية نفس الملعب، لكن علينا أن نتعامل مع الأمر الواقع".

يذكر أن الفراعنة كانوا قد تعثروا بالتعادل السلبي في ظهورهم الأول في كأس أمم أفريقيا 2017، أمام المنتخب المالي، لذلك سيسعى المصريون إلى تحقيق الفوز على أوغندا في لقاء السبت.