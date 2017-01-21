دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب ريال مدريد على ضيفه "ملقا" بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، مدريد، ليضمن استمرار صدارته في هذه الجولة ويصالح جماهيره الغاضبة بعد الهزيمتين أمام إشبيلية وسلتا فيغو الأسبوع الماضي.

تقدم الريال أولا عبر قائده، سيرجيو راموس، الذي سجل هدفاً برأسه كالعادة عند الدقيقة 35، قبل أن يعود راموس نفسه ويسجل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، قلص الضيوف الفارق عبر الفنزويلي خوان أنور، عند الدقيقة 63، وحاول بعد ذلك الفريق الأندلسي تعديل النتيجة لكنه لم يفلح في ذلك، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض.

لفت عدد الفرص التي أضاعها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار في هذه المباراة، إذ أضاع سيلاً من الفرص السانحة للتسجيل، فعانده الحظ في بعض الكرات وتصرف بشكل غريب مع كرات أخرى، ليبقى مستواه في المباريات الأخيرة يشكل علامة استفهام لجماهير الفريق الملكي.

وبهذا الفوز، وصل الريال إلى نقطته رقم 43، مبتعداً بفارق أربع نقاط عن إشبيلية وبخمس نقاط عن برشلونة، مع تبقي مباراة للفريق الكتالوني والفريق الأندلسي، الأحد المقبل، في حين يملك الفريق العاصمي مباراة مؤجلة مع فالنسيا.