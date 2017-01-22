دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب تشيلسي على ضيفه هال سيتي بهدفين نظيفين، ليبتعد في الصدارة بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه، أرسنال، الذي فاز على ضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذ على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج"، تقدم تشيلسي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، الذي شهد احتساب تسع دقائق من قبل حكم المباراة، عبر هدافه الإسباني دييغو كوستا، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، عاد "أسود غرب لندن" وسجلوا الهدف الثاني، عبر المدافع الإنجليزي غاري كاهيل، عند الدقيقة 81، ليحسم كاهيل فوز فريقه، وتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لتشيلسي.

أما على أرضية ملعب "الإمارات" في شمال العاصمة البريطانية، لندن، قفز أرسنال إلى المركز الثاني، بعد فوزه على ضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد، إذ تقدم المدافع الألماني تشوردان موستافي لأرسنال، عند الدقيقة 59.

وفي الوقت بدل الضائع، الذي قدر بسبع دقائق، سجل الضيوف هدف التعادل من علامة الجزاء عبر اللاعب الإنجليزي أندريه غراي، قبل أن يسجل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، من ركلة جزاء كذلك، هدف الفوز لفريقه، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، التي انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد لمصلحة أرسنال.

وبهاتين النتيجتين، ابتعد تشيلسي بالصدارة بفارق ثمان نقاط عن أرسنال، بعد وصوله للنقطة 55، في وقت قفز فيه أرسنال للمركز الثاني بعد تحقيقه النقطة رقم 47، متفوقاً على توتنهام هوتسبرز بنقطة واحدة وعن ليفربول بنقطتين، مع تبقي 16 جولة في "البريميرليغ".

ترتيب الدوري الإنجليزي:

تشيلسي (55 نقطة)

أرسنال (47 نقطة)

توتنهام هوتسبرز (46 نقطة)

ليفربول (45 نقطة)

مانشستر سيتي (43 نقطة)

مانشستر يونايتد (41 نقطة)

إيفرتون (36 نقطة)

وست بروميتش ألبيون (32 نقطة)

ستوك سيتي (28 نقطة)

ويست هام يونايتد (28 نقطة)

ساوثهامبتون (27 نقطة)

بورنموث (26 نقطة)

بيرنلي (26 نقطة)

واتفورد (24 نقطة)

ليستر سيتي (21 نقطة)

ميدلزبرة (20 نقطة)

سوتنزي سيتي (18 نقطة)

كريستال بالاس (16 نقطة)

هال سيتي (16 نقطة)

سندرلاند (15 نقطة)