القاهرة، مصر (CNN) -- شهد معسكر منتخب مصر في الغابون، أزمة عنيفة بين حارس مرمى المنتخب شريف إكرامي، ومدرب حراس الفراعنة، أحمد ناجي، بعد أن قلل الأخير من جدية إصابة الأول في تصريحات سابقة، الأمر الذي أغضب إكرامي، ليرد على مدربه عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، مهاجما إياه ومؤكداً جدية إصابته.

وقال إكرامي: "اندهشت صراحة من تصريحات كابتن أحمد ناجي عن أني لم أكن أعاني من أي شيء وأن الألم لم يرتق لإصابة منعتني من المشاركه."

وأضاف الحارس الأول للمنتخب: "هنا السؤال، لماذا لم أشترك في أي تدريب مع الفريق منذ وصولنا للغابون أي في ما يقارب الأسبوع، وضعي تحت إشراف الجهاز الطبي حتي الآن."

وهاجم إكرامي مدربه قائلاً: "تفاصيل الإصابة سيتم الكشف عنها بواسطة طبيب المنتخب والجهاز الفني والإداري لأني لم أعتد الرد على هذا النوع من المهاترات،" في إشارة إلى تصريحات ناجي. وتابع اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً حديثه، قائلاً: "لكن إذا كان الهدف من التصريحات تطمين الجماهير فأعتقد أن مجرد نزولي تدريب ليلة المباراة ووجودي على مقاعد البدلاء كان كاف لذلك"، حسب تعبيره.

وقال في تغريدة أخرى: "ولكن لو كان الهدف منها عدم ربط الأحمال التدريبية بإصابتي أنا أو أحمد فلن أسمح أن يكون علي حساب التقليل من حجم ما أشعر به منذ وصولنا للغابون". وأضاف حارس النادي الأهلي: "منذ إصابة الشناوي علمت بصعوبة الوضع وعدم وجود غير حارس واحد فقط جاهز للمشاركه ولولا إصابة الشناوي لما كنت تواجدت حتي الآن في قائمة المباراة".

وحول ما طلبه منه مدربه، قال إكرامي: "طلب مني الكابتن ناجي صراحة التحامل علي نفسي تحت أي وضع لإنقاذ الموقف والتواجد في المباريات تحسبا للمشاركه الاضطرارية." وقال أيضاً: "وعلى هذا الأساس تم التنسيق بين الجهاز الطبي والفني وتواجدت في تدريب ليلة المباراة فقط تحت إشراف الكابتن ناجي وفي حدود الألم تحسباً لأي ظرف".

وتابع إكرامي: "ولم أتردد في القبول لأنه واجبي تجاه منتخب بلدي حتى وإن لم يكتمل شفائي لأن تواجدي حتي لو بنصف قدراتي أفضل من تدريب أي لاعب على الحراسة". وقال الحارس الذي غاب عن مباراتين مصر في البطولة: "لا أنتظر أن يتم شكري على هذا، ولكن ليس المقابل أن يتم اتهامي بإدعاء الإصابة أو التقليل منها أو التشكيك في أمانتي وانتمائي".

واختتم إكرامي رده على ناجي قائلاً: "أنا متواجد مع الفريق تحت أي وضع ومستمر في تنفيذ البرنامج التأهيلي حتى اختفاء الألم إن شاء الله متمنياً التواجد في لقاء غانا سليماً تماماً"، حسب تعبيره.

يُذكر أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر كان قد أعلن قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية بساعات عن إصابة إكرامي بشد في العضلات، وتم استبعاده من قائمة الفراعنة في لقاء مالي الافتتاحي بالبطولة وغاب عن التشكيلة الأساسية في مباراة أوغندا.