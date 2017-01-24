تونس (CNN)— تبرّع لاعبو ومدرب والطاقم المرافق المنتخب التونسي لكرة القدم، بمبلغ ألفي دينار (880 دولار أمريكي) من مجموع المنحة المخصصة لهم في نهائيات كأس إفريقيا، لصالح العائلات الفقيرة المتضررة من العواصف الثلجية التي شهدتها عدة مناطق بالشمال الغربي التونسي.

وأعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أن عملية التبرع يساهم فيها اللاعبون والمدرب ومساعده والمعد البدني ومدرب حراس المرمى وطبيب الفريق، كما يساهم رئيس الجامعة وديع الجريء وأعضاء المكتب الجامعي التبرع من أموالهم الخاصة بـ4 آلاف دينار (1700 دولار) نظرًا لأنهم لم يحصلوا على منح خاصة بالنهائيات الإفريقية.

وتصل هذه التبرعات إلى مجموع 70 ألف دينار (31 ألف دولار)، يضاف إليها تبرّع كل إطارات وأعوان الجامعة التونسية لكرة القدم ورابطاتها بمبلغ يوم كامل من العمل للغاية ذاتها، وستعطى الأموال المجموعة إلى والي جندوبة، إحدى أكثر الولايات تضررا.

وقررت الجامعة التونسية تخصيص 30 ألف دينار من المبلغ المحصل عليه من التبرعات لصالح عائلة الطفلة رانيا ضيفلي بمعتمدية عين دراهم ولاية جندوبة، ويتعلق الأمر بطفلة قضت نحبها عندما تدهورت حالتها الصحية بسبب البرد ولم يستطع والدها نقلها إلى المستشفى لضيق ذات اليد.