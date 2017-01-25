دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب المغربي على ساحل العاج بهدف نظيف، ليلحق بتونس إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2017، وذلك بعد غياب استمر 13 عاما عن هذا الدور، في وقت تصدرت فيه الكونغو الديمقراطية فرق المجموعة الثالثة ووصلت مع المغرب إلى دور الثمانية، في حين غادر حامل اللقب، ساحل العاج، البطولة من الدور الأول.

فعلى أرضية ملعب "أوييم"، قدم المغرب شوطا أولا جيدا فنيا، إذ أغلقوا المساحات أمام مهاجمي ساحل العاج، وشكلوا خطورة عبر تسديدة من قبل اللاعب فيصل فجر صدتها العارضة العاجية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، اعتمد المغاربة على الهجمات المرتدة، والتي استغلوا واحدة منها وسجلوا هدفا مميزا عبر البديل رشيد العليوي، عند الدقيقة 64، قبل أن يتراجع أبناء العاصمة المغربية، الرباط، للخلف ويذودوا عن مرماهم أمام الهجمات العاجية.

لم يفقد المغاربة تركيزهم وتنظيمهم المميز بعد الهدف ونجحوا في سد جميع الثغرات في مناطقهم، لتنتهي المباراة بفوزهم بهدف نظيف على حامل اللقب.

وبهذا الفوز، عبر المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي، لأول مرة منذ نسخة 2004 من البطولة، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة خلف الكونغو الديمقراطية، التي تغلبت بدورها على توغو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وتصدرت مجموعتها برصيد سبع نقاط متفوقة على المغرب بنقطة واحدة.

وسينتظر أسود الأطلس متصدر المجموعة الرابعة في ربع النهائي، والذي من الممكن أن يكون مصر في حال فوز الفراعنة على غانا الأربعاء.