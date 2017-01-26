القاهرة ، مصر(CNN) -- منحت جماهير مصر العلامة الكاملة لعدد من لاعبي المنتخب المصري، وعلى رأسهم أحمد حجازي وعلي جبر وأحمد فتحي وعصام الحضري، بعد الفوز على غانا في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة في بطولة الأمم الأفريقية، وتأهل منتخب الفراعنة لدور الثمانية بعد أن احتل صدارة المجموعة.

إختلفت أراء الجماهير حول أداء اللاعبين، إذ اختار البعض منهم مدافع المنتخب ونادي الزمالك، علي جبر، كأفضل لاعب في لقاء غانا، في حين اختار قسم آخر من الجماهير مدافع فريق الأهلي، أحمد حجازي، ورأى البعض الآخر أن الظهير الأيسر أحمد فتحي، الذي لعب بدلا من محمد عبد الشافي، كان الأفضل في مباراة الأربعاء.

ونال المدير الفني للفراعنة، الأرجنتيني هيكتور كوبر، نصيبا من إشادة الجماهير، إذ منحه البعض لقب رجل المباراة بسبب الأسلوب الذي لعب به الفريق المباراة، بعد الإنتقادات العنيفة التي وجهت له بعد مباراتي مالي وأوغندا، كما اختار البعض حارس المرمى عصام الحضري كأفضل لاعب في المباراة، وإختار قسم من الجماهير لاعب خط الوسط، طارق حامد، كواحد من أبرز اللاعبين.

وكانت قد خرجت الجماهير المصرية في شوارع العاصمة المصرية، القاهرة، للاحتفال بفوز فريقها على المنتخب الغاني بهدف دون رد أحرزه نجمها ونجم روما الإيطالي، محمد صلاح، وجابت عدة أحياء في العاصمة المصرية، وإزدحمت الشوارع بعدد ضخم من الجماهير في مشهد يشبه المشاهد التي عاشتها مصر خلال البطولات التي فازت بها بنفس البطولة قبل سبع سنوات.

عادت ظاهرة بيع أعلام مصر للشوارع، وتزينت شرفات البيوت بالأعلام المصرية، وجابت السيارات التي ترفع العلم المصري الشوارع، وتراوح سعر العلم ما بين حمسة جنيهات الى 25 جنيها بحسب حجمه، كما تزينت شرفات المنازل بالأعلام المصرية.