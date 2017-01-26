دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثبت المنتخب المصري علو كعبه على نظيره الغاني في البطولات الأفريقية وهزمه بهدف نظيف، ليتصدر المجموعة الرابعة ويعبر إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2017، ويضرب موعدا مع المغرب في هذا الدور، ويضمن مركزا للمنتخبات العربية في نصف نهائي البطولة.

فعلى أرضية ملعب "بورت جينتل"، تقدم الفراعنة مبكرا عبر النجم محمد صلاح، الذي سدد كرة صاروخية من ركلة حرة مباشرة سكنت الزاوية اليمنى لحارس غانا، الذي وقف متفرجا امام تسديدة صلاح، عند الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

سيطر المصريون على مجريات أول ربع ساعة من المباراة، قبل أن يتحكم المنتخب الغاني بالكرة، لكن سيطرته كانت سلبية، إذ لم ينجح في تشكيل خطورة كبرى على مرمى الحارس المخضرم، عصام الحضري، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لمصر.

وفي الشوط الثاني، لعب الفراعنة من أجل الحفاظ على الهدف الذي سجلوه، ونجحوا في ذلك، إذ حصنوا دفاعاتهم وأغلقوا المساحات امام مهاجمي غانا، كما تألق قلبي الدفاع علي جبر وأحمد حجازي، بالإضافة إلى التدخلات المميزة من قبل الحضري، لتنتهي المباراة بهدف نظيف للمنتخب المصري.

وبهذا الفوز، تصدر المصريون المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط متفوقين على غانا بفارق نقطة وحيدة، ليواجهوا المنتخب المغربي في ربع النهائي، ويضمن العرب مقعدا لهم في نصف النهائي.

ويمتلك المنتخب المصري أقوى خط دفاع في البطولة الحالية، إذ لم تتلقى الشباك المصرية أي هدف خلال المباريات الثلاث التي لعبها الفريق في كأس أمم أفريقيا 2017.

يذكر أن المنتخب المصري كان قد تغلب على نظيره الغاني في آخر مباراة لعبها ضده في نهائي كأس امم أفريقيا 2010 بنفس النتيجة، حين سجل اللاعب محمد ناجي جدو هدف الفوز الذي أهدى الفراعنة اللقب السابع لهم في البطولة الأفريقية.