الرباط (CNN)— خلق توقع لنتائج مباريات كأس إفريقيا من طرف مغربي على موقع فيسبوك ضجة واسعة خلال اليومين الماضيين، بعدما تبيّن أن التوقعات كلها التي كتبها هذا الشاب على صفحته في يوم افتتاح مباريات الكأس كلها وقعت بالفعل إلى حد الآن.

وتوقع الشاب أن يحتل المنتخب الجزائري المركز الثالث في مجموعته، وتوقع كذلك خروج ساحل العاج من الدور الأول، كما توقع أن تلاقي مصر المغرب في ربع النهائي، وكل هذه النتائج وقعت بالفعل. وكتب الشاب هذه التوقعات ليلة يوم 14 يناير/كانون الثاني، أي اليوم الأول للكأس الذي لم يشهد أيّ مباراة للفرق المذكورة.

وبخصوص المباراة المنتظرة بين المغرب ومصر، توقع الشاب أن يفوز المنتخب المغربي وأن يلاقي في المباراة النهائية منتخب السنغال، متحدثًا عن أن المغرب سيتوج ببطولة إفريقيا بعيدا عن كل التكهنات، خاتمًا توقعاته بالقول: "انتظروا المفاجأة يا سادة".

ولم يقم الشاب بتعديل منشوره على فيسبوك إلّا بعد دقيقة واحدة من كتابته لتصليح خطأ في الرقن، بمعنى أن المنشور يعود فعلا إلى يوم 14 يناير/كانون الثاني، عكس منشور لمشجع تونسي انتشر هو كذلك هذا الصباح، لكن تبيّن أنه المنشور الأصلي لم يكن يتعلّق بكأس أفريقيا، وأن المشجع قام بتعديله اليوم فقط وجعله يبدو كما لو توقعا.

وسبق للشاب ذاته، الذي لا ينشر كثيرا على فيسبوك، أن توقع خلال العام الماضي أن يفوز ريال مدريد على برشلونة بهدفين لواحد في إياب الدوري الإسباني، وهو ما حدث بالفعل.