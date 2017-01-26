دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا من ربع النهائي بعد تعادله بهدفين لمثلهما مع مضيفه سيلتا فيغو على أرضية ملعب "بلايدوس"، ليستمر مسلسل التراجع في مستوى الفريق الملكي منذ تتويجه بلقب كأس العالم للاندية في اليابان مطلع العام الجاري.

وتقدم أصحاب الأرض أولا عبر اللاعب البرازيلي دانيلو، الذي سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 44 من عمر اللقاء، ليبقى هذا اللاعب موضع انتقاد شديد من قبل جماهير الريال، وينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عاد الفريق الملكي وسجل التعادل عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، من ركلة حرة مميزة عند الدقيقة 62، لكن سيلتا سجل هدف التقدم مجددا عبر الدنماركي دانييل واس، عند الدقيقة 85.

وبينما كانت تحتفل جماهير أصحاب الأرض بالتاهل، أعاد الإسباني لوكاس فاسكيز الأمل للضيوف، بعد أن سجل هدف التعادل عند الدقيقة 89، لكن هدفه لم يكن كافيا، ليغادر الريال البطولة بعد هزيمته على أرضه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد.

وعاني أبناء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من الإصابات، إذ يغيب عدد كبير من اللاعبين بداعي الإصابة وأبرزهم البرازيلي مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش والإسباني داني كارفخال.

وبهذا التعادل، أصبح سيلتا فيغو الفريق الثالث الذي يصل إلى نصف النهائي، بعد اتلتيكو مدريد وألافيس، في حين ستلعب الخميس المباراة الرابعة في هذا الدور بين برشلونة وريال سوسيداد، ليحدد المتأهل الرابع إلى المربع الذهبي للبطولة.

يذكر أن الريال حقق فوزا واحدا فقط في آخر أربع مباريات، إذ خسر من إشبيلية في الدوري ومن سليتا فيغو في مباراة الذهاب بالكأس وتعادل في مباراة الأربعاء أمام نفس الفريق، في وقت حقق فيه الفوز الوحيد على ملقا بهدفني مقابل هدف وحيد.