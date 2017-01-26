القاهرة، مصر (CNN) -- تابع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فوز منتخب مصر على غانا في بطولة الأمم الأفريقية بالغابون، بهدف دون رد، وبلوغ الفراعنة الدور ربع النهائي، من محافظة أسوان التي وصلها الأربعاء، بصحبة وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز.

ونشر عبد العزيز، عبر صفحتة الشخصية على موقع "فيس بوك" صورة للسيسي وهو جالس بجواره يتابعان لقاء مصر وغانا وكتب "مبروك لنا كلنا، سعيد جداً بأداء وعزيمة وإصرار شبابنا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يفوز على غانا بهدف نظيف ويصعد للدور ربع النهائى فى بطولة الأمم الإفريقية بالغابون، تهنئة للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى واتحاد الكرة ... تحيا مصر"، حسب تعبيره.

وقد فاز منتخب مصر على منتخب غانا في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الرابعة ببطولة الأمم الأفريقية بالغابون، بهدف دون رد، أحرزه محمد صلاح، ليتأهل المنتخبان لدور الثمانية، إذ سيواجه المنتخب المصري نظيره المغربي، في وقت سيلتقي فيه المنتخب الغاني بمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

يذكر أن السيسي، قد وصل الى محافظة أسوان بصحبة زوجته، للمشاركة فى مؤتمر الشباب الثاني الذي تستضيفه المحافظة، وتجول في المدينة التي تقع جنوب مصر بما يعرف بـ "الحنطور" على كورنيش النيل بأسوان.