دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح برشلونة ضيفه ريال سوسيداد بخماسية مقابل هدفين، في مباراة إياب الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، ليعبر الفريق الكتالوني إلى نصف النهائي، بعد خروج غريمه التقليدي ريال مدريد على يد سيلتا فيغو من دور الثمانية، الأربعاء.

فعلى أرضية ملعب "كامب نو"، تقدم أصحاب الأرض أولا عبر اللاعب الإسباني الشاب دينيس سواريز، عند الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بتفوق برشلونة بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسجل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 55، قبل أن يقلص اللاعب الإسباني خوان لوبيز "خوانمي" الفارق للضيوف عند الدقيقة 62، ليعيد الأمل لفريقه بالعودة في المباراة.

ولم تمض سوى دقيقة واحدة، حتى سجل النجم الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الثالث لبرشلونة، قبل أن يعود سوسيداد ويقلص الفارق عبر البرازيلي ويليان دا سيلفا، عند الدقيقة 73.

شعر الفريق الكتالوني بالخطر، فعاد وسجل الهدف الرابع عبر التركي أردا توران عند الدقيقة 80، قبل أن يختتم دينيس سواريز مهرجان أهداف فريقه بالهدف الخامس بعدها بدقيقتين، لتنتهي المباراة بخماسية مقابل هدفين لصالح برشلونة.

وبهذا الفوز، وصل العملاق الكتالوني إلى المربع الذهبي بعد تجاوز سوسيداد بسداسية مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليكون الفريق الرابع الذي يبلغ هذا الدور بعد أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو وألافيس.