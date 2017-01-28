دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي المنتخب الكاميروني بنظيره السنغالي، في قمة مباريات الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا 2017 في الغابون ومعركة الأسود بين "أسود التيرانغا" وأسود الكاميرون، إذ تسعى السنغال لبلوغ نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخها، في وقت تطمح فيه الكامييرون لبلوغ نفس الدور للمرة التاسعة في تاريخها الحافل بالألقاب.

تصدر المنتخب السنغالي فرق المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط بعد فوزين على تونس وزيمبابوي، وتعادل مع الجزائر في المباراة الأخيرة، ليتأهل في الدصارة متفوقا على نسور قرطاج بنقطة وحيدة.

من جانبه، تأهل المنتخب الكاميروني في المركز الثاني عن المجموعة الأولى خلف بوركينا فاسو بفارق الأهداف، بعد ان حقق خمس نقاط من تعادلين أمام الغابون وبوركينا وفوز على غينيا بيساو، ليصطدم بالسنغال في ربع النهائي.

وتقابل الفريقان في 12 مباراة سابقة، تمكن "أسود اليترانغا" من الفوز على الكاميرون في خمس مناسبات مقابل ثلاث للأخيرة، وحدث التعادل في أربع مواجهات.

شهدت المواجهات السابقة بين الفريقين 19 هدفا، بمعدل هدف ونصف الهدف تقريبا في المباراة الواحدة، ما يشير إلى مواجهاتهم لا تشهد الكثير من الأهداف في العادة، ولكنهما قد يبطلان هذا المؤشر في مواجهة السبت على أرضية ملعب "فرانس فيل".

يذكر ان هذه المباراة ستكون الثانية في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2017 بعد لقاء تونس وبوركينا فاسو، كما سيلتقي الفائز من لقاء الكاميرون والسنغال بالفائز من مواجهة غانا والكونغو الديمقراطية، في المربع الهذبي للبطولة.