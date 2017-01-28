اجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة، مصر(CNN) -- يخوض المنتخب التونسي، السبت، مباراة هامة أمام نظيره البوركيني في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا، ويرى المدير الفني للمنتخب التونسي الأسبق ونجمه السباق، نبيل معلول، أنها مباراة في غاية الصعوبة لنسور قرطاج، في ظل تصاعد مستوى منتخب بوركينا فاسو في السنوات الأخيرة، بحسب ما قاله لـ CNN.

وكان هذا نص الحوار:

ما تقييمك لأداء المنتخب التونسي في البطولة حتى الأن؟

مستوى المنتخب التونسي جيد حتى الأن، لم أكن أتوقع أن يظهر بهذا المستوى، لكن اللاعبين خيبوا ظني وقدموا المأمول منهم.

فقد كان المنتخب التونسي متخوف من نظيره السنغالي في لقاء الافتتاح قبل بداية البطولة، لأنه فريق قوي والمرشح الأول للفوز بالبطولة، وتحرر منتخب تونس في الشوط الثاني من لقاء السنغال، ثم إرتفع المستوى أكثر وسيطر على مجريات اللعب أمام منتخبي الجزائر وزيمبابوي وفاز عليهما.

هل انتابك القلق على تونس بعد خسارة السنغال؟

لم أقلق على المنتخب التونسي بعد الخسارة الأولى، لأن المردود الذي قدمه في الشوط الثاني من لقاء السنغال كان جيدا، فقد كانت الخسارة غير مستحقه وكان بإمكان الفريق أن يسجل هدفين وأكثر في الشوط الثاني أمام السنغال، خاصة في ظل الفرص الحقيقية الضائعة للتهديف.

هل فاجأك خروج الجزائر من الدور الأول؟

لا، خروج المنتخب الجزائري من الدور الأول للبطولة الأفريقية أكثر من طبيعي، بسبب المردود الذي قدمه في تصفيات كأس العالم قبل خوضه بطولة أفريقيا.

المنتخب بلا أعمدة في خط دفاعه فهو لا يملك لاعبين جيدين في هذا الخط، حتى وإن كان يمتلك مواهب في خط الهجوم، من الصعب جدا أن تفوز ببطولة لو لم يكن لديك خط دفاع وحارس مرمى على مستوى جيد، حتى لو كنت تمتلك لاعبين ممتازين هجوميا.

كيف ترى مواجهة تونس مع بوركينا فاسو؟

مباراة في غاية الصعوبة، الفوز فيها سيكون صعبا وأتمنى أن يكون من نصيب تونس، فمنتخب بوركينا فاسو يمتلك قوة بدنية كبيرة ولاعبين على مستوى طيب يحترفون في أوروبا.

كما أن التجانس بين اللاعبين جيد لأنهم يلعبون مع بعض منذ ما يقرب منذ أربع سنوات، ولكن ثقتنا كبيرة في لاعبينا إذا ما كانوا في نفس مستوى التركيز والجدية والإنضباط الذي ظهروا عليه في الدور الأول فلا خوف عليهم، أكثر ما يخيفني على تونس هو غياب التركيز أو عدم إعطاء المنافس حقه، بوركينا فاسو منتخب أكثر من محترم بدليل النتائج التي يحققها في السنوات الأخيرة ولعبوا في اللقاء النهائي في الدورة قبل الاخيرة.

ما رأيك في إقامة البطولة كل عامين ؟

يجب أن يعاد النظر في إقامة بطولة أفريقيا كل عامين، لأن اقامتها بهذا الشكل صعب جدا، خاصة وأن توقيتها ما بين يناير/كانون أول وفبراير/شباط سييء، فكل البطولات الأوروبية تكون مستمرة ويضطر اللاعبين أن يتركوا فرقهم في أوروبا بتوقيت حساس لوقت المنافسات المحلية، فكم اللاعبين الذين جاءوا من فرنسا وإنجلترا وإيطاليا كبير، ما يؤثر على فرقهم، وأتصور أن إقامة البطولة كل أربع سنوات أفضل الخيارات، إلا أن رئيس الإتحاد الأفريقي عيسى حياتو، يرى ان إقامة البطولة كل عامين هو الخيار المناسب من أجل النهوض بكرة القدم في أفريقيا.