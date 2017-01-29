دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسالة للمصرين قال فيها إنه سعيد ومتحمس لزيارة مصر، لافتا إلى أنه زار مصر في السابق واستمتع بزيارته.

جاء ذلك في مقابلة مع الإعلامي المصري، عمرو أديب على قناة اون تي في، حيث قال: "أريد أن اعبر عن سعادتي الشديدة لأن أكون هناك في غضون عدة أيام، وبالنسبة لي القيام بالأنشطة التي أقوم بها مع المؤسسات يعتبر أمرا رائعا يسعدني ويجعلني أتطلع أن أكون هناك وأن أقوم بزيارة الأماكن في بلدكم حيث قمت بزيارتها من قبل في مناسبة أخرى.."

وحول مقارنته بلاعبين آخرين، قال ميسي: "لا أعتقد أن كل شخص له طبيعته، وأنا شخصيا كما قلت سابقا أسعى أن أتطور يوما بعد يوم وأن أكون أفضل واساهم في جميع الأمور المفيدة لصالح الفريق وكذلك أسعى لتحقيق الهدف الذي حققناه منذ بداية العام."