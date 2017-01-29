دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي الفراعنة مع أسود الأطلس في مباراة حسم التأهل إلى نصف نهائي كأس امم أفريقيا 2017، تابعوا تغطيتنا المباشرة لهذه المباراة الهامة بين المنتخبين العربيين في ربع نهائي البطولة.

الدقيقة 33: فرصة خطرة جدا للمغرب عبر غانم سايس ومروان دا كوستا والكرة تلمس العارضة وتخرج

الدقيقة 24: رأسية من جانب المغربي مروان دا كوستا تنتهي في يد الحارس الحضري

الدقيقة 22: رأسية من المغربي سايس تعلو العارضة المصرية

الدقيقة 22: ركنية للمغرب

الدقيقة 20: خطأ على المصري حجازي

الدقيقة 19: خطأ قريب من الركنية اليمنى لمصر

الدقيقة 14: تسديدة خطرة جدا من المصري تريغيه ينقذها الحارس المغربي المحمدي

الدقيقة 12: الدفاع المصري ينقذ الموقف

الدقيقة 12: ركلة حرة مباشرة للمغرب في مكان خطير

الدقيقة 9: اصطدام عنيف بين بوحدوس وطارق حامد واللاعبان يتلقيان العلاج

الدقيقة 8: ولا خطورة على مرمى الفريقين

الدقيقة 5: أول ركنية لمصر

بداية اللقاء