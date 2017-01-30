دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب المصري على نظيره المغربي بهدف نظيف في مباراة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2017، ليعبر إلى نصف نهائي البطولة القارية التي حقق لقبها في سبع مناسبات ويلاقي منتخب بوركينا فاسو، كما كسر الفراعنة عقدة استمرت منذ عام 1986، حين فاز الفراعنة للمرة الأخيرة على المغرب.

فعلى أرضية ملعب "بورت جينتل"، جاء الاداء في الشوط الاول أقل من المستوى المرجو، فاتسمت طريقة لعب الفريقين بالحذر ولم يهدد المهاجمون الحارسين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، اختلف الأداء، إذ بدأ المنتخب المصري بتهديد مرمى الأسود عبر محمد صلاح، لكن الحارس المغربي منير المحمدي، كان بالمرصاد، قبل ان يهدد المغاربة المرمى المصري ولكن العارضة وغياب اللمسة الأخيرة، بالإضافة إلى قوة الدفاعات المصرية، حرمت المغرب من تسجيل الهدف الأول.

أجرى المدرب الأرجنتيني للمنتخب المصري، هيكتور كوبر، تبديلا بدخول محمود كهربا بدلا من كريم حافظ عند الدقيقة 62، وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، سجل كهربا هدف الفوز القاتل لمنتخب بلاده، لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة بهدف نظيف على أسود الأطلس.

وبهذا الفوز، كسر المنتخب المصري عقدة استمرت 31 عاما، إذ لم ينجح في الفوز على المغاربة في كأس أفريقيا منذ عام 1986، ليكون هذا الإنجاز تاريخيا بكل المقاييس لأبناء العاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن مباراة الفراعنة القادمة ستكون أمام منتخب بوركينا فاسو، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، في حين سيلعب المنتخب الغاني مع نظيره الكاميروني في مباراة نصف النهائي الأخرى.